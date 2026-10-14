PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 128,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 129,08 USD. Bei 127,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'102'835 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 4,26 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25.27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umgesetzt.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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