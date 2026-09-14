PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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14.09.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo steigt am Nachmittag
Die Aktie von PepsiCo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 137,60 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 138,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 138,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 377'431 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,48 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 24,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 2,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,84 USD je PepsiCo-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 08.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 12.10.2027 dürfte PepsiCo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,55 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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