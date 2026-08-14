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14.08.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Freitagabend an Boden

PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Freitagabend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

PepsiCo
114.83 CHF 1.66%
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Um 20:26 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 140,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 141,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 460'597 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,73 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,46 USD aus. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com
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