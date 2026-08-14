PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die PepsiCo-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 140,40 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 140,16 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 140,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176'671 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,73 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 4,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,46 USD belaufen. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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