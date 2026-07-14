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14.07.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Abend Verluste

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 135,91 USD.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 135,91 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'550 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,74 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 812'788 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,17 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 133,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.92 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 15.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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