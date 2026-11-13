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13.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo zeigt sich am Freitagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 144,65 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 144,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 144,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,96 USD. Bisher wurden heute 529'143 PepsiCo-Aktien gehandelt.
Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,55 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 14,64 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,39 USD je PepsiCo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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