PepsiCo Aktie News: PepsiCo legt am Nachmittag zu

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 143,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 144,33 USD. Bei 142,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175'829 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,17 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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