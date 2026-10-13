PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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13.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo verliert am Nachmittag
Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 125,89 USD nach.
Die PepsiCo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 125,89 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 125,85 USD. Bei 127,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418'586 PepsiCo-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 36,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. Am 08.10.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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