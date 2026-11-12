PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 143,63 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 142,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 144,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 559'609 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit Abgaben von 14,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. PepsiCo veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.27 Mrd. USD im Vergleich zu 23.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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