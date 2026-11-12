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12.11.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt am Nachmittag Tendenz

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von PepsiCo zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die PepsiCo-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 144,04 USD an der Tafel.

PepsiCo
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Zum Vortag unverändert notierte die PepsiCo-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 144,04 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bei 144,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,97 USD aus. Bei 144,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 251'828 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,48 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 16,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 123,48 USD am 08.10.2026. Mit Abgaben von 14,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 25.27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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