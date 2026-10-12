PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Montagabend

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 126,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Bei 127,22 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 935'404 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,42 Prozent. Bei 123,48 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,84 USD je PepsiCo-Aktie. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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