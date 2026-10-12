PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag im Plus

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 126,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie legte bis auf 127,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 126,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 407'915 PepsiCo-Aktien.

Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Mit einem Zuwachs von 35,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 2,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,84 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 08.10.2026 lud PepsiCo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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