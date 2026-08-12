PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt am Abend Tendenz

Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 138,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 138,46 USD. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 136,74 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 705'555 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach oben. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 3,36 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,46 USD aus. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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