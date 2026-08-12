PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt am Abend Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 138,38 USD.
Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 138,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 138,46 USD. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 136,74 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 705'555 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach oben. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 3,36 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,46 USD aus. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren verloren
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16:29
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12.08.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt am Abend Tendenz (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
PepsiCo am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.