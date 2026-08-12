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12.08.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag leichter

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 136,97 USD ab.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 136,97 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 136,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,40 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 258'278 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Bei einem Wert von 133,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2026). Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,46 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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