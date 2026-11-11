PepsiCo Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von PepsiCo

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 142,25 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'625 Punkten liegt. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 140,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 141,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 898'699 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 123,48 USD am 08.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 13,20 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,85 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 08.10.2026. Es stand ein EPS von 2,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.94 Mrd. USD umgesetzt.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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