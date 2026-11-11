|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 141,61 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 141,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'582 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 140,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 372'297 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 25.27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umsetzen können.
PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
11.11.26
|PepsiCo Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von PepsiCo (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.