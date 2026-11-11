PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 141,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'582 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 140,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 372'297 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 25.27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umsetzen können.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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