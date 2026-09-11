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11.09.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Freitagabend ohne grosse Veränderung

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Freitagabend ohne grosse Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Mit einem Kurs von 136,64 USD zeigte sich die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 136,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Bei 137,48 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,32 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,40 USD. Bisher wurden heute 694'046 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. 25,50 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,13 Prozent.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 24.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 08.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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