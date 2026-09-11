PepsiCo Aktie News: PepsiCo kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Mit einem Wert von 136,60 USD bewegte sich die PepsiCo-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 137,48 USD. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,36 USD nach. Bei 137,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 237'229 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 2,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 12.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren gekostet

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026