PepsiCo Aktie News: PepsiCo verteidigt Stellung am Dienstagabend

Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 137,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'727 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,50 USD zu. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 136,93 USD. Bei 137,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 630'896 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 2,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2027 8,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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