PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Abschlägen

Die PepsiCo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 137,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 137,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 238'341 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Gewinne von 24,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Mit einem Kursverlust von 2,67 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,46 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.18 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 13.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2027 8,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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