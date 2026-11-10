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10.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo zieht am Dienstagabend an
Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 143,13 USD.
Das Papier von PepsiCo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 143,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'507 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 143,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 141,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 652'688 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 123,48 USD am 08.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 13,73 Prozent sinken.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Am 08.10.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 25.27 Mrd. USD gegenüber 23.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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