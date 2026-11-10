PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 141,34 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 140,88 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 141,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 246'131 Stück.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 17,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 123,48 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,85 USD. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 25.27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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