PepsiCo Aktie News: PepsiCo zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 137,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 758'255 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,19 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,37 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,84 USD je PepsiCo-Aktie. Am 09.07.2026 lud PepsiCo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 12.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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