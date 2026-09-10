PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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10.09.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Das Papier von PepsiCo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 137,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 137,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,50 USD. Zuletzt wechselten 256'016 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 24,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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