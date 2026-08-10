PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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10.08.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 137,92 USD.
Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 137,92 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,48 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 553'102 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 19,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.07.2026 (133,73 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 3,04 Prozent Luft nach unten.
Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,46 USD je PepsiCo-Aktie. Am 09.07.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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