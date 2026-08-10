PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die PepsiCo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 137,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'765 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 137,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 138,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238'590 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 19,80 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 2,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,46 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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