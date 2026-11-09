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09.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: Anleger greifen bei PepsiCo am Montagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 142,92 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 142,92 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 143,48 USD an. Bei 141,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 993'001 PepsiCo-Aktien.
Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,85 USD aus. PepsiCo veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 25.27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23.94 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 11.02.2027 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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