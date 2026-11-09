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09.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 141,42 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 141,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'516 Punkten tendiert. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 141,68 USD zu. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 140,59 USD. Bei 141,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 339'148 PepsiCo-Aktien.
Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,69 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 25.27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,39 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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