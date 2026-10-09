PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Freitagabend südwärts

Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 126,12 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 125,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,84 USD. Bisher wurden heute 1'422'013 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 26,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,09 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 08.10.2026. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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