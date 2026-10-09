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09.10.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Freitagnachmittag billiger

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 125,69 USD abwärts.

PepsiCo
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Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 125,69 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten realisiert. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 125,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,84 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 627'518 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,48 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 1,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent auf 25.27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 12.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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