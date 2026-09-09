PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 137,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 798'831 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,86 Prozent. Bei einem Wert von 133,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,84 USD aus. Am 09.07.2026 lud PepsiCo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 12.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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