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09.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 137,53 USD.

PepsiCo
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 137,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 137,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,07 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289'922 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 19,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,73 USD am 24.07.2026. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 2,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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