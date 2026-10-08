PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend stärker

Um 20:26 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 126,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 127,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 124,33 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'034'682 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 26,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,66 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,54 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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