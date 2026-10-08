PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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08.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: Anleger greifen bei PepsiCo am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von PepsiCo zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 126,56 USD.
Um 16:28 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 126,56 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'788 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 126,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'395'764 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 35,49 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2026 bei 123,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.
Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,84 USD aus. PepsiCo veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22.72 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.
In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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