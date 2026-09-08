PepsiCo Aktie News: Anleger greifen bei PepsiCo am Nachmittag zu

Das Papier von PepsiCo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 138,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 138,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,00 USD. Zuletzt wechselten 264'808 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.07.2026 (133,73 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 3,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Am 08.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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