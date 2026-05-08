PepsiCo Aktie News: PepsiCo büsst am Freitagabend ein

Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,58 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'399 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 155,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 355'197 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,97 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Am 16.04.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 19.44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.07.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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