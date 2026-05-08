Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’601 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9148 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’725 0.8%  Bitcoin 62’339 -0.2%  Dollar 0.7767 -0.4%  Öl 101.3 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Alcon43249246Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie auf Rekordhoch
Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften
Suche...

PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.05.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo büsst am Freitagabend ein

PepsiCo Aktie News: PepsiCo büsst am Freitagabend ein

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 155,58 USD.

PepsiCo
120.67 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die PepsiCo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,58 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'399 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 155,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 355'197 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,97 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Am 16.04.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 19.44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.07.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PepsiCo-Aktionäre freuen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten