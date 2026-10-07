PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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07.10.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 123,88 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 123,88 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,80 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 126,00 USD. Zuletzt wechselten 2'077'580 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Am 07.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22.72 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,54 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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