PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 125,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 124,75 USD. Mit einem Wert von 126,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 691'689 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 37,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (124,22 USD). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 0,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. PepsiCo veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.18 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. PepsiCo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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