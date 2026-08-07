PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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07.08.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo zeigt sich am Freitagabend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 138,92 USD.
Das Papier von PepsiCo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 138,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 139,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 596'940 PepsiCo-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Bei 133,73 USD erreichte der Anteilsschein am 24.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,46 USD. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 USD je Aktie in den Büchern standen. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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