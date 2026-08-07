PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 138,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'750 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,15 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,49 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 250'637 Aktien.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 19,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,46 USD je PepsiCo-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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