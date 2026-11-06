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06.11.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Freitagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 141,27 USD.
Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 141,27 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,48 USD aus. Mit einem Wert von 138,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 761'462 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 21,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 123,48 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 12,59 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 08.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 25.27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.94 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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