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06.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 141,09 USD.
Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 141,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 138,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 138,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 326'543 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD an. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 21,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.
Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,85 USD je PepsiCo-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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