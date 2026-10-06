PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit roten Vorzeichen

Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 124,64 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'826 Punkten liegt. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 124,64 USD ein. Mit einem Wert von 125,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 1'211'076 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 124,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.

Am 08.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 12.10.2027.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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