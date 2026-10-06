PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagnachmittag höher

Das Papier von PepsiCo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 126,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'820 Punkten notiert. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 126,73 USD. Bei 125,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199'538 PepsiCo-Aktien.

Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,38 Prozent. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 1,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,84 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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