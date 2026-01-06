Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagabend tiefer

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 139,26 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 139,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'945 Punkten notiert. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 138,57 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'040'443 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 160,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 15,00 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit Abgaben von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024. Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 23.32 Mrd. USD eingefahren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

