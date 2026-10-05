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05.10.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend auf rotem Terrain

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 125,30 USD abwärts.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 125,30 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 124,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 967'785 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 36,86 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. PepsiCo gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2026 wird am 08.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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