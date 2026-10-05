PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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05.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 124,73 USD.
Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 124,73 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Bei 124,22 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 125,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 407'470 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 37,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 124,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. PepsiCo gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.
PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,55 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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