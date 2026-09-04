PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 138,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 137,43 USD ein. Bei 137,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 782'227 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 133,73 USD fiel das Papier am 24.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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