PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die PepsiCo-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 139,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 137,43 USD. Bei 137,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 319'851 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,23 Prozent. Bei einem Wert von 133,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 3,90 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,84 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 24.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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