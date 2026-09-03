PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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03.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 139,90 USD.
Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 139,90 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'754 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 138,58 USD. Bei 140,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 871'814 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,57 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. PepsiCo veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 12.10.2027 dürfte PepsiCo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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